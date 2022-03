🎥 Phoenix maakt indruk tegen Chicago en Memphis begaat uitschuiver, twee Belgische zeges in BNXT League

Phoenix blijft maar voortdenderen in de NBA. Ook Chicago was niet in staat om de leider een halt toe te roepen. Memphis maakte wel een uitschuiver. In de BNXT League vallen dan weer twee Belgische zeges te noteren.

De meest in het oog springende affiche was Phoenix - Chicago. Na hun sterke seizoensstart gaan de Bulls momenteel door een moeilijke periode en dan komt een bezoek aan leider Phoenix niet gelegen. Dat bleek ook, want Phoenix domineerde de hele wedstrijd en haalde dan ook zwaar uit: de 129-102-eindstand sprak voor zich. Nog heel wat andere topteams kwamen in actie, slechts eentje wist niet te winnen: Memphis. Dat liep een blauwtje op bezoek bij Atlanta (120-105). Philadelphia kwijtte zich wel van zijn taak op eigen terrein tegen Dallas (111-101). Miami, de nummer 1 in het Oosten, won met 120-108 van OKC. Net als Phoenix pakte ook Utah stevig uit op het eigen parket: de LA Clippers kregen een 121-92 om de oren. In de BNXT League waren er weer twee wedstrijden in de cross-border fase en die leverden tweemaal Belgische winst op. Brussels triomfeerde bij Leeuwarden met 75-85. Mechelen maakte de verplaatsing naar Zwolle en haalde het daar vlotjes met 56-70.