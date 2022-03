🎥 Milwaukee slikt zonder Giannis zware pandoering, Leiden naar de leiding in Elite Gold in BNXT League

Als het sterspeler Giannis mist, kan Milwaukee het in de NBA al eens zwaar krijgen. De pandoering op het terrein van Minnesota is daar het beste bewijs van. In de BNXT League is Leiden de nieuwe leider.

Giannis Antetokounmpo paste voor de verplaatsing naar Minnesota wegens een knieblessure. Minnesota is geen team meer dat je makkelijk aan de kant schuift. Het nam het heft in de eerste drie kwarts resoluut in handen en was dan eigenlijk al zeker voor de overwinning. Zelfs de schade beperken zat er voor Milwaukee amper in. Het werd 138-119. Minnesota nadert op de zesde plaats in het Westen.

Ondertussen blijft LeBron James geschiedenis schrijven: hij is nu speler met het tweede meeste punten ooit in de NBA. James passeerde Karl Malone, enkel Kareem Abdul-Jabbar heeft meer gescoord. Overigens beleefden de LA Lakers deze keer weinig plezier aan het scorend vermogen van James: ze verloren in Washington met 127-119.

In de BNXT League zijn ondertussen ook weer vier wedstrijden afgehaspeld, goed voor twee Belgische en twee Nederlandse zeges. Door de 95-66-overwinning tegen Leuven wipt Leiden over Oostende naar de leiding in de Elite Gold. Amsterdam haalde het van Luik met 85-78. Okapi Aalst (58-68 bij Basketbal Academie Limburg) en Limburg United (70-85) gingen wel winnen op verplaatsing.