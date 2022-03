🎥 Golden State laat zich verrassen in slotseconde en ook Philadelphia verliest, Oostende weer leider in Elite Gold

Golden State en Philadelphia hebben van hun pluimen gelaten in de NBA. De slotseconde was er te veel aan voor Golden State tegen San Antonio. In de Lage Landen gaat Oostende weer naar de leiding.

Golden State nam het tegen San Antonio op zonder Stephen Curry. Het stond 108-108 en San Antonio-speler Poetl mocht nog een vrijworp nemen. Poetl miste, maar de tip-in van Johnson deed het nog beter uitdraaien voor de Spurs: 108-110 in de slotseconde. Ook Philadelphia leed een thuisnederlaag, vooral omdat het in het tweede en vierde kwart onvoldoende tot scoren kwam. Toronto boekte zo met 88-93 een zesde uitzege op rij.

Voor Phoenix hing het even aan een zijden draadje, maar dat won uiteindelijk wel, na het spelen van een verlenging. Na de reguliere speeltijd stond het 110-110 in Sacramento. Na de overtime was het 124-127. Daarnaast waren er nog uitzeges voor Memphis (98-122 in Houston) en Utah (93-108 in New York).

In de BNXT League had Leiden de koppositie overgenomen in de Elite Gold, maar Oostende moest nog spelen. De kustploeg deed wat het moest doen op bezoek bij Feyenoord. Na een spannende partij werd het 69-72. Oostende wipt dus opnieuw over Leiden naar de leiding.