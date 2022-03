🎥 Miami kan geen gebruik maken van afwezigheid sterren Golden State in topper, Leuven wint in BNXT League

Dit was dƩ kans voor Miami om de scalp van Golden State te pakken. Lowry & co schoten echter te kort, terwijl Golden State toch een pak schoon volk moest missen.

Geen Curry, Green of Thompson bij Golden State, op een moment dat het de verplaatsing moest maken naar Miami. Gewonnen spel voor de thuisploeg in deze topper, denk je dan, maar niets was minder waar. Hoe langer de match duurde, hoe vlotter ze bij Golden State gingen scoren. Dat resulteerde uiteindelijk in een 104-118-overwinning voor de Warriors.

Golden State loopt evenwel niet in op Memphis, de nummer 2 in het Westen. Memphis versloeg Brooklyn met 132-120. Phoenix haalde het dan weer met 116-125 in Minnesota. De volledige top 3 uit het Westen won dus. Dan was er nog het interessante duel tussen de nummers 4 uit beide Conferences: Boston - Utah. Boston hakte Utah in de pan met 125-97. Ook Philadelphia proefde van de overwinning: het klopte de Lakers met 121-126.

In de BNXT League stond er één wedstrijd op het programma: Leuven kreeg het bezoek van Den Bosch. De Nederlandse bezoekers konden Leuven amper iets in de weg leggen. Het werd 84-65.