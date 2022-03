🎥 Race om play-offs zet ook topteams onder druk: nederlagen voor Golden State, Utah en Miami

De race voor de plaatsen in de play-offs barst volop los. Ook topteams als Golden State moeten daarom in hun matchen tot het uiterste gaan, want bij de lager gerangschikte teams is de zegedrang groot.

In Atlanta - Golden State verzorgden thuisspeler Young (33 punten) en bezoeker Thompson (37 punten) de show. Het was wel Atlanta dat met 121-110 aan het langste eind trok. Atlanta staat zo steviger op een plek die recht geeft op een play-in. Zelfde verhaal in Charlotte - Utah. Door met 107-101 te winnen, is de kans groter geworden dat Charlotte een play-in mag spelen. Utah blijft achter Golden State op plek 4 in het Westen.

De meest verrassende uitschuiver is misschien wel die van Miami, de leider in het Oosten. Miami mocht immers thuis spelen en stond vroeg in het vierde kwart ook nog 17 punten voor. New York kwam echter nog helemaal terug om nog met 103-111 te winnen.

De nummer 2 in het Oosten, Philadelphia, nadert tot op één zege van Miami in de stand. Philadelphia had geen enkele moeite met het opzij zetten van de LA Clippers. De Clippers kregen in het Staples Center een duidelijke 97-122 om de oren.