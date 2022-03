🎥 Titelverdediger Milwaukee en Miami onderuit in de NBA, vier Belgische zeges in de BNXT League

Milwaukee moest aan de bak tegen de nummer 2 uit het Westen en dat liep mis. Ook Miami verloor in de NBA. In de BNXT League eindigden vier affiches in een zege voor een Belgisch team.

Memphis - Milwaukee was de affiche in de NBA die in het oog sprong: de nummer 2 uit het Westen tegen de nummer 3 uit het Oosten. De thuisploeg domineerde doorlopend en kende geen enkele moeite om de regerende NBA-kampioen opzij te zetten. Het werd 127-102 voor Memphis.

Miami deed een slechte zaak door op eigen terrein een derde opeenvolgende nederlaag te lijden. De bezoekers uit Brooklyn waren goed bij schot en hadden bij de rust al gewonnen spel. In het vierde kwart milderde Miami wel enigiszins: meer zat er niet in voor de leider in het Oosten. Einduitslag: 95-110.

In de Lage Landen stonden vier Belgisch-Nederlandse ontmoetingen op het programma. Telkens won de thuisploeg. In de Elite Gold versloeg Mechelen Den Bosch (84-66) en troefde Leuven Landstede af (87-61). In de Elite Silver zette Limburg United Amsterdam opzij met 91-75 en haalde Aalst het van Leeuwarden met 87-75.