🎥 Golden State in de pan gehakt door Memphis, Miami komt naast Boston in rangschikking in Oosten

Weer enkele duels achter de rug die de NBA-rangschikking vorm kunnen geven. Memphis-Golden State was een match om in de gaten te houden, een match waarin een statement gemaakt werd ook.

Door Memphis met name. Dat heeft nu nog een stevigere grip op de tweede plaats in het Oosten. Golden State moest met Curry, Thompson en Green wel zijn sterkhouders missen. Wiggins, Iguodala (foto) & co konden de meubelen niet redden. Memphis haalde uit met 123-95 en is goed op weg om tweede reekshoofd te worden in de Western Conference. Golden State blijft derde.

In het Oosten is Miami weer naast Boston, dat nog maar pas de leiding had overgenomen, gekomen. Dat heeft te maken met de nederlaag van Boston bij Toronto, dat kon rekenen op een sterke Siakam (40 punten). Na de reguliere speeltijd was het 106-106. Toronto won na een verlenging met 115-112.

Het was dan aan Miami om zelf zijn werk te doen. Dat deed het ook: de Heat maakte een einde aan een reeks van vier nederlagen op rij. Sacramento was het kind van de rekening: 123-100. Over de eerste plaats in het Oosten is dus nog niets beslist.