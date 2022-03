Symbolische nacht in NBA? LA Lakers kunnen vannacht uit play off-koers gedunkt worden

Dat de LA Lakers niet het beste team van de NBA zijn, is al even duidelijk. Maar vannacht kunnen ze ook nog eens uit de top 10 vallen.

En dat zou extra pijnlijk zijn voor het team van LeBron James, wereldwijd gezien als een van de beste basketbalspelers ooit. In 2018 leidde hij de Lakers nog naar de titel maar dit jaar is het heel wat minder.

Alhoewel, voor LeBron zelf is het geen dramatisch slecht jaar. Hij blijft zijn punten maken en slaagde er enkele weken geleden ook in om er 50 te maken in één wedstrijd. Maar de ploeg, die draait vierkant. Samen met Russell Westbrook en Carmelo Anthony moest LeBron een dodelijk trio vormen maar de leeftijd lijkt zijn tol te eisen.

Zelfs geen play offs

De Lakers staan op dit moment op de 10 plaats in de Western Conference (van 15 ploegen), net genoeg voor de play-ins van de play offs, de zogenaamde barrageronde voor de play offs. Dat namen zoals Westbrook, LeBron, Anthony en Anthony Davis de play ins moeten spelen, is sowieso al opmerkelijk. Maar als ze vannacht verliezen tegen de Dallas Mavericks vallen ze uit de top 10 en zijn zelfs de play-ins geen optie meer.

Doncic

Bij die Dallas Mavericks speelt ene Luka Doncic, die samen met Jokic wordt opgevoerd om de trofee van MVP te winnen. Makkelijk zal het dus niet worden voor LBJ & Co om te gaan stunten in Dallas.

Na vannacht hebben de Lakers nog 7 wedstrijden te goed en zullen ze net achter de Spurs op een 11e plek staan. Op plek 9 staan de New Orleans Pelicans met één overwinning meer. Het zal tussen die drie ploegen gaan voor 2 play-in tickets.