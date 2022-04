🎥 Phoenix en Miami winnen toppers in de NBA, Belgische teams domineren in BNXT League

Miami is weer alleen leider in het Oosten in de NBA na het winnen van de topper tegen Boston. Phoenix leidt uiteraard ook nog altijd in het Westen.

Met Golden State - Phoenix stond een kraker van formaat op het programma. Thuisspeler Jordan Poole (38) punten leverde een geweldige prestatie. Dat was echter niet genoeg om de Warriors aan de zege te helpen. Phoenix haalde het met 103-107. Hierdoor is Memphis zeker dat het tweede reekshoofd zal zijn in het Westen, nadat het nipt San Antonio (111-112) klopte. Dallas is steviger vierde na een 112-120-zege bij Cleveland.

Boston - Miami was een duel waarin de eerste plaats in de Eastern Conference op het spel stond. Miami boog in het laatste kwart een achterstand van vier punten om in een overwinning met acht punten. Het werd 98-106. Miami gaat voorlopig weer alleen aan de leiding in het Oosten. Het heeft wel een match meer gespeeld dan Milwaukee, dat nu de tweede plek bekleedt. Boston volgt op de derde plaats op korte afstand.

Ondertussen zijn in de BNXT League voornamelijk de Belgische teams aan het feest. Vijf wedstrijden resulteerden in vijf thuiszeges voor de Belgische ploegen. Telkens ook met minstens tien punten verschil. De uitslagen: Oostende - Zwolle 83-54, Charleroi - Amsterdam 71-61, Mechelen - Groningen 86-61, Brussels - Den Helder 99-87 en Aalst - Yoast United 97-69.