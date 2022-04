🎥 Giannis de redder van Milwaukee vlak voor en ook in verlenging en houdt Bucks in spoor van Miami

Milwaukee blijft in het spoor van Miami in de Eastern Conference. Het had wel een sterke Giannis Antetokounmpo (44 punten) nodig om dat zo te houden.

Op bezoek bij Brooklyn had Milwaukee het immers helemaal niet onder de markt. Antetokounmpo was wel al aan een geweldige match bezig toen hij op 18 seconden van het einde ook de stand in evenwicht bracht met een driepunter (110-110). Nadien werd er niet meer gescoord in de reguliere speeltijd.

In de verlenging scoorde Antetokounmpo slechts twee punten meer, maar het waren wel heel belangrijke. Ze beslisten immers over winst of verlies. De vrijworpen van de Griek brachten Milwaukee 119-120 voor op drie seconden van het einde. De defensie van de Bucks deed de rest. Milwaukee is tweede in het Oosten: het heeft twee zeges minder dan Miami, maar speelde ook twee matchen minder.

Nog opvallende uitslagen in de NBA? Wel, in Chicago kwam er ook een verlenging aan te pas. De thuisploeg haalde het uiteindelijk van LA Clippers met 135-130. Het blijven magere tijden voor LA, want de Lakers verloren met 122-109 bij Utah.