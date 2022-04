🎥 Phoenix kan het niet afmaken in topper bij gehavend Memphis, eerste nederlaag Oostende in BNXT League

Zelfs met een Booker in vorm kon Phoenix de topper bij het gehavende Memphis niet winnen. In de BNXT League werd een primeur vastgesteld: Oostende verloor zowaar.

Memphis - Phoenix was een mogelijke voorbode van de Western Conference Finals: de nummer 2 tegen de nummer 1 uit deze Conference. Enkel jammer dat Memphis in deze affiche vier sleutelspelers moet missen. Reken daar nog eens het feit bij dat Booker 41 punten scoorden, en je zou denken dat Phoenix zeker zou winnen. Neen, dus: Memphis loste het op als collectief en trok met 122-114 aan het langste eind.

Memphis gaat duidelijk beter om met het ontbreken van belangrijke spelers dan sommige andere teams. Milwaukee stelde het tegen de LA Clippers zonder Antetokounmpo en Middleton en kreeg prompt een 119-153 om de oren. Dallas had geen excuses voor de pandoering die het te slikken kreeg. Doncic maakte 36 punten, maar Washington domineerde en won met 135-103.

Ook sensatie in de BNXT League: daar heeft Oostende voor het eerst dit seizoen dan toch eens een nederlaag geleden. Het fysiek sterke Den Bosch pakte uit met een stunt: 75-66. Aalst verloor dan weer de eerste maal in de cross-border fase. Leeuwarden was met 82-75 te sterk.