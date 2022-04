Harden en Embiid leiden 76'ers opnieuw naar overwinning, 55 punten van Durant volstaan niet voor Nets

Afgelopen nacht werden er amper 5 NBA-wedstrijden gespeeld maar er stonden wel enkele topploegen op het veld.

Gisterenavond begonnen de Philadelphia 76'ers aan de NBA-avond tegen de Charlotte Hornets. Na drie opeenvolgende verliespartijen van de 76'ers was het voor aanvang van de play offs binnen enkele wedstrijden het moment om opnieuw met de overwinning aan te knopen. Met een monsterscore van 144-114 lukte dat ook voor Embiid (29 pt, 14 reb, 6 ast) en Harden (12 pt, 8 reb, 13 ast).

In een rechtstreeks duel voor de play-ins speelden de Atlanta Hawks tegen de Brooklyn Nets. Bij de Hawks was MVP Trae Young lange tijd onzeker maar de guard begon toch aan de partij. En gelukkig voor de Hawks want met 36 punten loodste hij de thuisploeg naar de zege. BIj de Nets was Kevin Durant goed voor 55 punten en Irving goed voor 31 maar toch gingen de Nets met 122-115 onderuit.

De Chicago Bulls waren heel sterk aan het seizoenb egonnen maar zijn na vannacht teruggezakt naar de 6e plek en moeten oppassen als ze een plekje in de play offs willen. Afgelopen nacht verloren de Bulls van Miami Heat, de leider in de Eastern Conference. Heat won met 109-127.

Verder verzekerden de Golden State Warriors zich zonder Steph Curry van een plaatsje in de play offs door met 111-107 te winnen van Utah Jazz en wonnen de Cleveland Cavaliers van de NY Knicks met 101-119.