🎥 Dončić neemt Milwaukee te grazen en Phoenix verliest zonder Booker, Mechelen blijft winnen in BNXT League

Luka Dončić heeft zijn klasse nog eens geëtaleerd en Milwaukee heeft het geweten. Leider Phoenix liep in de NBA zonder sterspeler Booker tegen een nederlaag aan.

Milwaukee - Dallas was een interessante affiche: de nummer 2 uit het Oosten tegen de nummer 4 uit het Westen. De bezoekers lieten zien dat ook zij ambitie mogen koesteren in de play-offs. Zeker als Dončić zo sterk blijft spelen: de guard was goed voor 32 punten. Milwaukee kon de nederlaag dan ook niet afwenden: het werd 112-118.

Ook een nederlaag werd het voor Phoenix, dat met een verplaatsing naar staartploeg Oklahoma nochtans een haalbare opdracht kreeg. Het gunde Booker rust en zonder de sterspeler ging het toch moeilijker. Ook al omdat thuisspeler Pukesevski een triple-double liet noteren. OKC won met 117-96. Topteams als Miami, Philadelphia en Golden State wonnen wél. Philadelphia is nu ook zeker van deelname aan de play-offs.

In de BNXT League is Mechelen zeker van het feit dat het stevig op de tweede plek staat in de Elite Gold. Het boekte al zijn vijfde overwinning op rij en deed dat op het terrein van Feyenoord: 61-71. Dankzij een late driepunter van Pasalic ging Bergen nipt met 85-86 winnen in Zwolle.