Lakers mogen play-offs vergeten en krijgen doodsteek van leider Phoenix, Memphis lijdt nederlaag in verlenging

Westbrook & co hebben de boel niet kunnen redden: geen Lakers in de play-offs dit jaar. Phoenix kende geen genade en gaf de Lakers de doodsteek.

De LA Lakers moesten gaan winnen bij de NBA-leider om nog kans te maken op een plek in de top tien in de Western Conference, om zo nog aan de play-in te kunnen meedoen. Ze misten echter sterspeler LeBron James. Zo werd mission impossible nog wat onmogelijker. Temeer omdat bij de thuisploeg ook Booker (32 punten) opnieuw in vorm was. Met 112-110 gaf Phoenix de LA Lakers de genadeklap.

RAPTORS EN BULLS NAAR PLAY-OFFS

Verzekerden zich wél van deelname aan de play-offs: Toronto (118-108-zege tegen Atlanta) en Chicago (ondanks 106-127-verlies tegen Milwaukee). Voorts viel de nederlaag van Memphis bij Utah op. Aan het einde van de reguliere speeltijd was het 110-110. Utah won na een verlenging met 121-115. Philadelphia (122-131 bij Indiana, 45 punten van Embiid) en Miami (144-115 tegen New Orleans, 35 punten van Herro) lieten zeges noteren.

Ook in België is er opnieuw basketbal gespeeld. Luik rekende op eigen terrein af met de bezoekers uit Amsterdam met 76-62. Luik rukt zo op naar de vijfde plaats in de Elite Silver.