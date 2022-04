🎥 Clippers halen het nipt van een Phoenix dat basisspelers laat rusten, Boston en Dallas boeken logische zeges

Geen nieuwe zege voor leider Phoenix, dat vier basisspelers liet rusten. LA Clippers zag zijn kans om de scalp van de leider te pakken, al was het nog kantje boord.

Phoenix is zeker dat het als eerste reekshoofd in het Westen gaat beginnen aan de play-offs. Het liet in LA daarom niet enkel het sterrenduo Booker-Paul rusten, maar ook Ayton en Crowder. Met hen aan de kant leken de Clippers op weg naar een ruime overwinning: ze leidden op een gegeven moment met 39 punten. In het vierde kwart kwam Phoenix nog bijna helemaal terug. De Clippers haalden het toch met 113-109.

Er zijn nog andere teams uit de bovenste regionen voor wie er wel nog wat op het spel staat. Die deden wat van hen verwacht werd. Boston, de nummer twee in het Oosten, mag blijven dromen van het status van topreekshoofd nadat het met 94-117 ging winnen in Chicago. Dallas, de nummer vier uit het Westen, blijft in de running om derde reekshoofd te worden in zijn Conference. Het klopte Detroit met 113-131.

Nog een opvallende affiche was de derby van New York: New York Knicks - Brooklyn Nets. De triple-double van Kevin Durant (32 punten, 11 assists, 10 rebounds) gaf de doorslag. Brooklyn haalde een achterstand van 21 punten op om nog te winnen met 98-110.