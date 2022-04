🎥 Milwaukee verslaat Boston in mogelijke voorbode van affiche in play-offs, Jokić schrijft geschiedenis

Milwaukee en Boston zouden mekaar in de play-offs wel eens kunnen tegenkomen. Ze gaan momenteel vooral de strijd met mekaar aan voor de tweede plek in het Oosten.

Het onderlinge duel kon wel eens mee bepalen welke van de twee ploegen het hoogste zou eindigen in de competitie. Het was een gehavend Boston dat naar Milwaukee afzakte. De thuisploeg mocht deze kans eigenlijk niet laten liggen en deed dat ook niet. Milwaukee won met 127-121, waardoor het over Boston naar de tweede plaats wipt in de Eastern Conference.

Philadelphia zal wellicht als vierde eindigen in het Oosten. Het verloor wel met 119-114 bij Toronto, dat zijn overwinning vooral dankte aan de triple-double van Siakam (37 punten, 12 assists en 11 rebounds). Golden State staat steviger derde in het Westen nadat het de LA Lakers versloeg met 128-112. Thuisspeler Klay Thompson (33 punten) en bezoeker Horton-Tucker (40 punten) verzorgden de show.

Daarnaast was er ook nog Denver - Memphis. Denver won met 122-109 en plaatste zich zo voor de play-offs. Dat is echter niet waar deze wedstrijd aan herinnerd zal worden. Denver-sterkhouder Jokić werd de eerste speler in de NBA met minstens 2000 punten, 1000 rebounds en 500 assists in één seizoen.