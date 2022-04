Nog eens bij stilstaan: Nikola Jokic schrijft geschiedenis in NBA met fantastische cijfers, ook nieuwe speeldag afgerond

Nikola Jokic heeft donderdagnacht een spectaculair record gevestigd. Dat haalden we eerder al aan, maar we staan er toch nog eens bij stil. Hij moest er wel een hoofdwonde bijnemen, maar dit deerde hem en de Denver Nuggets niet.

2.000 punten, 1.000 rebounds en 500 assists in één seizoen. Deze indrukwekkende cijfers realiseerde Nikola Jokic dit seizoen met de Denver Nuggets. Jokic kon gisteren ook weer prima cijfers neerzetten pet 34 punten en 16 rebounds. Mede daardoor wonnen de Denver Nuggets van Memphis met 122-109 en verzekerden ze zich van een plaats in de play-offs.

Het moment van de avond was toen hij zijn 31ste punt van de avond maakte in het laatste quarter. Het publiek in Denver gingen rechtstaan en een staande ovatie kreeg hij. Hij werd ook uitbundig door zijn medespelers gefeliciteerd.

Even leek het erop dat zijn historische avond in mineur ging beginnen. Hij kreeg namelijk een elleboog in het gezicht en moest al bloedend het veld verlaten. Gelukkig deerde dit Jokic niet en kon hij verder spelen.

Ondertussen is er ook weer een nieuwe speelronde afgewerkt in de NBA. In het Oosten is Milwaukee steviger tweede nadat het met 101-131 uithaalde in Detroit. Miami, de leider in de Conference, klopte Atlanta met 113-109. Phoenix, de nummer 1 in het Westen, won met 105-111 bij Utah. Dallas nadert na een demonstratie tegen Portland (128-78) op de derde plaats in het Westen.