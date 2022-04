🎥 Play-in in het Westen ligt vast nadat Golden State en Memphis geen misstap begaan, ook zege voor Philly

Golden State en Memphis hebben geen misstap begaan. In de play-in in het Westen staan de ploegen tegenover mekaar die verloren van de Warriors en Grizzlies.

San Antonio - Gplden State was een affiche waarbij beide teams het zonder heel wat titularissen stelden. Er kon dus gekeken worden wie over de beste invallers beschikte. Dat lag dicht bij mekaar, want het werd een spanned duel. Golden State speelde wel een goede eerste helft en hield nadien de voorsprong vast. Het werd 94-100. San Antonio eindigt hierdoor tiende in het Westen.

De negende plek in de Conference is voor New Orleans, dat op bezoek bij Memphis niets in de pap te brokken had. De thuisploeg scoorde liefst 55 punten in het tweede kwart en won met 141-114. In de play-in ontvangt New Orleans San Antonio dus. Wil één van deze teams naar de play-offs gaan, dan moet het twee matchen winnen. De andere match in de play-in gaat tussen Minnesota (7e reekshoofd) en LA Clippers (8e reekshoofd).

In het Oosten ligt de play-in nog niet vast en ook verschillende matchups in de play-offs kunnen nog wijzigen. Er staat dus nog heel wat op het spel op de slotspeeldag. In aanloop daarnaartoe won Philadelphia alvast zijn voorlaatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het klopte Indiana met 133-120. Embiid was man van de match met 41 punten.