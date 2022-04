🎥 Brooklyn kent net als andere deelnemers tegenstander(s) in play-in, reguliere competitie in NBA zit erop

De competitie in de NBA is afgelopen, het is op naar de play-in. Brooklyn zal daar in het Oosten deel van uitmaken en weet nu ook tegen wie het gaat spelen.

De play-in in het Oosten moest nog vastgelegd worden op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Brooklyn versloeg Indiana met 134-126 en daar hadden de 35 punten van Irving veel mee te maken. De andere ploegen die hun laatste competitiematch moesten winnen, deden dat ook. Cleveland deed dat tegen Milwaukee (133-115), Atlanta in Houston (114-130) en Charlotte tegen Washington (124-108). Deze winnende teams komen elkaar tegen in de play-in. Het 7e reekshoofd Brooklyn treft 8e reekshoofd Cleveland. De winnaar van die partij gaat naar de play-offs. De verliezer speelt tegen de winnaar van Atlanta (9e reekshoofd) - Charlotte (10e reekshoofd). In het Westen ziet de play-off er zo uit: Minnesota (7e reekshoofd) - LA Clippers (8e reekshoofd) en New Orleans (9e reekshoofd) - San Antonio (10e reekshoofd). De teams die zeker de play-offs spelen liggen ook helemaal vast. In het Oosten zijn dat: Miami (1e reekshoofd), Boston (2e reekshoofd), Milwaukee (3e reekshoofd), Philadelphia (4e reekshoofd), Toronto (5e reekshoofd) en Chicago (6e reekshoofd). In het Westen Phoenix (1e reekshoofd), Memphis (2e reekshoofd), Godlen State (3e reekshoofd), Dallas (4e reekshoofd), Utah (5e reekshoofd) en Denver (6e reekshoofd).