Trainer betaalt het gelag voor rampzalig seizoen van LA Lakers

Zoals vaak in de sport is het de trainer die het gelag betaalt voor slechte resultaten. LA Lakers neemt afscheid van zijn coach.

De LA Lakers beleefden een rampzalig seizoen en grepen naast een ticket voor de play-offs. Het format in de NBA steekt nu nochtans zo in mekaar dat een plek bij de beste tien ploegen in een Conference volstaat voor deelname aan de play-ins. Zelfs dat was te hoog gegrepen. De Lakers kunnen slechts een beschamend bilan van 33 zeges en 49 nederlagen voorleggen.

Aan het begin van het huidige seizoen werden reeds vragen gesteld bij de uitbalancering bij de Lakers, maar ondanks een sterk spelende LeBron James draaide het allemaal nog slechter uit dan verwacht. Dat blijft niet zonder gevolgen: Frank Vogel kreeg zijn ontslag. "Frank is een geweldige coach en een goede mens", zegt general manager Rob Pelinka in een verklaring.

IN 2020 NOG KAMPIOEN

"Dit is een ongelooflijk moeilijke beslissing om te nemen, maar we hebben het gevoel dat dit nodig is op dit moment." Die moeilijkheid ligt erin dat Vogel zich wel degelijk bewezen heeft in LA. Onder zijn leiding veroverden de Lakers achttien maanden geleden nog de titel in het seizoen 2019-2020. Nu moet Vogel dus opkrassen. Komende nacht beginnen in de NBA de play-ins met Brooklyn - Cleveland en Minnesota - LA Clippers.