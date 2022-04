🎥 NBA: Wolves vieren alsof ze titel wonnen, ook Nets gaan door... Herkansing voor Cleveland en LA Clippers

De play-inns in de NBA zijn volop bezig. Afgelopen nacht konden zowel de Brooklyn Nets als de Minnesota Timberwolves zich plaatsen voor de hoofdtabel.

De Brooklyn Nets maakten snel komaf met Cleveland. Na het eerste quarter hadden ze al 20 punten voorsprong. Kyrie Erving was geniaal en scoorde 34 punten. Pas in het vierde quarter miste hij eens. Durant deed er 25 punten bij, goed voor een 115-108-zege. Brooklyn neemt het in de eerste ronde op tegen Boston. Cleveland krijgt een nieuwe kans tegen de winnaar van Atlanta-Charlotte.

In de Western Conference gaan de Minnesota Timberwolves als 7e reekshoofd de play-offs in. De Wolves wonnen na een spannend duel van de LA Clippers: 109-104. Uitblinkers waren Anthony Edwards (30 punten) en D'Angelo Russell (29 punten). Voor Pat Beverly had de zege een extra dimensie, want hij werd in de zomer nog doorgestuurd bij de Clippers.

TWOLVES WIN THE PLAY-IN



PAT BEV'S REACTION TO BEATING HIS FORMER TEAM 🤣🔥 pic.twitter.com/s55sYTcJLL — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2022

De Timberwolves treffen nu de Memphis Grizzlies in de 1e ronde van de play-offs in het Westen. De LA Clippers krijgen een herkansing tegen de winnaar van New Orleans-San Antonio.