🎥 McCollum rekent af met Spurs in play-in en ook Atlanta nog in race om play-offs, Bergen verliest in BNXT League

In de play-ins blijven de thuisploegen hun ding doen. Atlanta won op eigen terrein, net als McCollum en de zijnen. Zij gaan nu een beslissende match spelen met als inzet een plekje in de play-offs.

New Orleans kon rekenen op CJ McCollum om van bij het begin de toon te zetten. De guard scoorde uiteindelijk 32 punten en maakte er al 27 in het eerste kwart. New Orleans was de betere ploeg in de eerste drie kwarts. De San Antonio Spurs deden nadien een inspanning om hun achterstand goed te maken, maar kwamen te kort (113-103). New Orleans treft in de volgende fase van de play-ins de LA Clippers, in LA.

Atlanta had helemaal geen moeite om Charlotte opzij te zetten en zo verder te gaan in de play-ins. Vooral in de tweede helft was er geen houden meer aan. Atlanta bracht finaal een score van 132-103 op het scorebord. De Hawks trekken nu naar Cleveland, waar het achtste en laatste ticket voor de play-offs in de Eastern Conference op het spel zal staan. Voor Charlotte zit het seizoen erop.

Ook in de BNXT League werd er nog gebasket. Bergen trok naar het Nederlandse Leiden en domineerde daar de eerste helft. Na de pauze waren de rollen echter compleet omgekeerd. In die mate zelfs dat Leiden nog vlot erop en erover ging. Het werd 74-66.