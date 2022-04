🎥 Alle matchups in NBA play-offs gekend nadat uitteams laatste tickets pakken in play-in, verlies Mechelen in Elite Gold

De play-offs mogen beginnen, nu via de play-ins ook de laatste tickets verdeeld zijn. De uitteams triomfeerden het in de laatste twee matchen van die play-ins.

LA Clippers - New Orleans was een wedstrijd waarin beide ploegen afwisselend het momentum hadden. De bezoekers maakten iets meer gebruik van hun goede periodes en wonnen met 101-105. In Cleveland - Atlanta was Trae Young de grote man: de guard scoorde 32 van zijn 38 punten in de tweede helft. Zo hielp hij Atlanta om een achterstand van 14 punten uit te wissen en uiteindelijk nog te winnen met 101-107.

Alle affiches in de eerste ronde van de play-offs liggen nu vast. In het Oosten zijn dat: Miami (1) - Atlanta (8), Boston (2) - Brooklyn (7), Milwaukee (3) - Chicago (6) en Philadelphia (4) - Toronto (5). In het Westen: Phoenix (1) - New Orleans (8), Memphis (2) - Minnesota (7), Golden State (3) - Denver (6) en Dallas (4) - Utah (5).

Ondertussen is er ook in de BNXT League nog een wedstrijd afgewerkt. Mechelen ging na een spannende partij onderuit in Groningen met 71-66. Dat is opvallend, want Mechelen had tot dusver nog niet verloren in de Elite Gold van de BNXT League.