Antwerp Giants maatje te sterk oor Landstede Hammers

De Hammers waren voor het duel nog zegeloos in de Elite Gold League en kreeg met de Antwerp Giants de laagst gerangschikte Belgische ploeg tegenover hen.

Een eerste overwinning zat er echter niet in voor de Nederlanders. De Giants begonnen fors in het eerste kwart en stonden 18-25 voor na één quarter. In het tweede kwart ging het gelijk op maar na de rust trokken de Giants opnieuw even door waardoor het uiteindelijk 61-78 werd.

