Meteen een verrassing in play-offs NBA, nederlaag Oostende in BNXT League

De play-offs mogen beginnen, nu via de play-ins ook de laatste tickets verdeeld zijn. De uitteams triomfeerden het in de laatste twee matchen van die play-ins.

In de NBA zijn de play-offs van start gegaan. En daar is ook meteen een eerste stuntje bijgekomen, want er was een verrassende zege van Minnesota tegen Memphis (117-130).

De Golden State Warriors wonnen van Denver (123-107) en zijn wél meteen goed begonnen aan hun play-offs.

BNXT League

Ondertussen is er ook in de BNXT League nog een wedstrijd afgewerkt. Oostende leed daarin zijn tweede nederlaag van het seizoen op bezoek bij Leiden: 87-69.