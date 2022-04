🎥 Tatum is de held van Boston 'at the buzzer', ook Miami, Milwaukee en Phoenix beginnen met zeges in play-offs

De helden rol op zich nemen tijdens de play-offs: vele spelers dromen ervan, Boston-speler Tatum doet het ook. De forward was de matchwinnaar in Game 1 tegen Brooklyn.

Boston - Brooklyn is wel een serie waar heel wat van verwacht wordt. Die verwachtingen werden in de eerste wedstrijd meteen ingelost. Kyrie Irving scoorde op bezoek bij zijn ex-club 39 punten en hield Brooklyn zo in de running voor de overwinning. Boston speelde bij 113-114 het laatste balbezit schitterend uit en Tatum bezorgde zijn ploeg met een lay-up 'at the buzzer' de zege: 115-114.

Boston gaat dus met 1-0 aan de leiding. Miami, Milwaukee en Phoenix doen hetzelfde in hun respectievelijke series. Miami kende geen genade met Atlanta: 115-91. Milwaukee kreeg iets meer weerwerk van Chicago. In een fysieke strijd haalde Milwaukee finaal wel de bovenhand met 93-86.

Tot daar de actie in het Oosten. Ook het eerste reekshoofd in het Westen kwam in actie. Phoenix nam afstand van achtste reekshoofd New Orleans met 110-99.