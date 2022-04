🎥 Golden State (dankzij Curry) en Philadelphia overtuigend 2-0 voor, onverwachte held brengt Dallas langszij

Geen vuiltje aan de lucht voor Golden State en Philadelphia in de play-offs. Nu Stephen Curry helemaal tot ontbolstering komt, pakken de Warriors weer uit met hun betere spel.

Na zijn eerdere blessurezorgen was Curry voor de tweede keer op rij een invaller bij Golden State. Ook in die rol kan hij dus schitteren. Met zijn 34 punten hielp Curry Golden State mee om Denver helemaal weg te spelen. Nadat Game 1 op eigen terren al overtuigend gewonnen werd, werd het deze keer 126-106. Golden State kan dus met een goed gevoel, en vooral met een 2-0-voorsprong in de serie, naar Denver.

Nog in de Western Conference staat het gelijk in de serie tussen vierde reekshoofd Dallas en vijfde reekshoofd Utah. Dallas stelt het voorlopig zonder sterkhouder Dončić en had de eerste match al verloren. Dat zag er dus niet zo goed uit, maar Jalen Brunson (41 punten) speelde in het tweede duel de rol van ideale vervanger. Zo deden de 34 punten van Mitchell er minder toe. Dallas won met 110-104: 1-1 dus in de serie.

In de Eastern Conference staat het dan weer 2-0 voor Philadelphia tegen Toronto. De Canadese ploeg gaat op het verkeerde moment van het jaar gebukt onder blessuregevallen. Philadelphia kent op het eigen parktet weinig problemen met Toronto. Game 2 eindigde op 112-97 voor Philly.