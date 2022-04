Drie van de vier Belgische ploegen verliezen in BNXT League, Phoenix verliest in NBA play-offs

Dinsdag speelden vier Belgische ploegen in de BNXT League. Enkel Okapi Aalst kon met de zege gaan lopen.

Aalst haalde het met 66-86 van Den Helder Suns. Popovic was met 23 punten de uitblinker van dienst.

Antwerp Giants verloor met 81-75 in Groningen, na een 33-39-voorsprong bij de rust.

Phoenix Brussels ging met 62-56 onderuit bij Basketball Academy Limburg, ook al scoorde Pape Badji 21 punten.

Luik verloor met 103-87 in Leeuwarden. Ioann Iarochevitch werd topschutter met 19 punten.

Vandaag komen de andere ploegen in actie.

In de NBA play-offs viel een verrassing te noteren. Phoenix, eerste reekshoofd in het Westen, verloor met 114-125 van New Orleans, het achtste reekshoofd. Wellicht heeft het er ook mee te maken dat sterkhouder Booker zich blesseerde in deze wedstrijd. Het staat 1-1 in de serie. Miami kwam in zijn serie 2-0 voor door Atlanta te kloppen met 115-105. In Memphis - Minnesota staat het 1-1. Memphis won Game 2 met 124-96.