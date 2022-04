🎥 Joel Embiid brengt de Philadelphia 76ers tot op 1 zege van de volgende ronde

Vannacht stonden in de NBA Playoffs weer enkele wedstrijden op het programma. De Philadelphia 76ers wonnen dankzij Joel Embiid van de Toronto Raptors. De Chicago Bulls klopten de Milwaukee Bucks. De Boston Celtics wonnen dan weer van de Brooklyn Nets.

Afgelopen nacht heeft Joel Embiid nog maar eens getoond waarom hij de grote man is bij de Philadelphia 76ers. Hij scoorde niet alleen 33 punten. Hij scoorde ook nog eens at the buzzer een driepunter om zo de 76ers na overtime de overwinning te schenken. Eindstand: 101-104. De 76ers staan in hun series nu 3-0 voor en hebben zo nog 1 zege nodig om naar de volgende ronde te gaan.

De Milwaukee Bucks verloren hun 2e wedstrijd van de Chicago Bulls. Bij de Bulls was DeMar DeRozan de topscorer met 41 punten. Hij scoorde 16 van zijn 31 shotpogingen. Zo hield hij woord na zijn uitspraken over de vorige match. Hij maakte maar 6 van 25 pogingen. DeRozan zei dat dat niet meer zal gebeuren. De Bucks en de Bulls staan nu 1-1 gelijk in hun series.

EXPONENT

De Boston Celtics wonnen ook hun 2e wedstrijd tegen de Brooklyn Nets. Vooral hun gelijke verdeling van de scores viel op. Jaylen Brown was de exponent met 22 punten. Bij de Nets kende Kyrie Irving een moeilijke avond. In de 1e wedstrijd was hij nog outstanding met 39 punten. Afgelopen nacht maakt hij maar 10 punten. De tussenstand tussen de Celtics en de Nets is 2-0.