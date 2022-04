🎥 Jokić dicht bij seizoenseinde ondanks glansprestatie, Memphis komt voor en Dallas wint opnieuw zonder Dončić

Jokić is misschien favoriet om tot MVP gekroond te worden, maar het seizoenseinde komt ook dichterbij voor hem en zijn ploeg Denver. Dat verloor voor een derde maal van Golden State.

Na de twee eerdere nederlagen was het op eigen terrein alle hens aan dek voor Denver. Dat had Jokić goed begrepen: meer dan 60% van zijn pogingen was raak, goed voor 37 punten en de center plukte ook nog eens 18 rebounds. Bij Golden State verdeelden Curry, Thompson en Poole het scorend vermogen: samen zorgden ze voor 80 punten. Golden State won met 113-118 en leidt nu met 3-0 in de serie.

Het derde reekshoofd in het Westen is aardig op weg naar de volgende ronde. Voor het tweede reekshoofd, Memphis, ziet het er ook weer wat beter uit. Nochtans stond het op een gegeven moment liefst 26 punten in het krijt in Minnesota, dat beter aan de wedstrijd was begonnen. In het vierde kwart toonde Memphis zich een echte pletwals en zo won het alsnog met 95-104. Memphis komt 2-1 voor in de serie.

In de serie tussen het vierde en het vijfde reekshoofd is het Dallas dat de leiding neemt. Nochtans konden de Mavs voor de derde match op rij niet rekenen op sterspeler Dončić. Het vond opnieuw een manier om ook zonder hem te winnen, ondanks de 32 punten van Utah-speler Mitchell. Het werd in Salt Lake City 118-126: 2-1 voor Dallas dus in de ontmoeting.