De Antwerp Giants winnen Night of the Giants, Trae Young bezorgt de Atlanta Hawks de zege in de slotseconden

De Antwerp Giants hebben hun Night of the Giants in het Sportpaleis gewonnen. In de NBA Playoffs wonnen de Atlanta Hawks dankzij een score van Trae Young in de slotseconden van de Miami Heat. Ook de Milwaukee Bucks en de Phoenix Suns wonnen hun partij.

Sinds het begin van de coronacrisis was er gisteren voor de eerste keer weer een Night of the Giants. De Antwerp Giants wonnen die van Heroes Den Bosch met 69-53. Tijdens de 1e 3 quarters hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, maar in het laatste quarter konden de Giants afstand nemen. Niels Van Den Eynde was topscorer met 13 punten.

Voor de Giants was er nog goed nieuws. Hoofdsponsor Telenet zal nog 4 jaar langer hoofdsponsor zijn.

Nog in de BNXT League won Limburg United gisteren thuis eenvoudig van Den Helder Suns met 113-66. Bij de rust stond er al een 20-puntenkloof op het bord. Ook voor Okapi Aalst werd het een makkelijke avond. Zij wonnen met 88-56. Tussen Phoenix Brussels en Aris Leeuwarden werd het een echte thriller, maar Leeuwarden won met 90-91 en pakt zo het laatste playoff ticket voor de Nederlands playoffs.

In de NBA waren er vannacht 3 wedstrijden. De Atlanta Hawks wonnen van de Miami Heat met 111-110. Trae Young bezorgde met nog enkele seconden te spelen de Hawks de overwinning. Hij maakte 24 punten. De Heat zag Kyle Lowry uitvallen met een hamstringblessure. In hun series staat het nu 2-1 in het voordeel van de Heat.

De Phoenix Suns wonnen zonder Devin Booker van de New Orleans Pelicans met 111-114. In het 4e quarter nam Chris Paul de Suns op sleeptouw. Hij maakte dat quarter 19 van zijn 28 punten. Ook deelde hij tijdens de match 14 assists uit. Deandre Ayton scoorde 28 punten en pakte 17 rebounds. De Suns staan nu 2-1 voor op de Pelicans.

Voor de Milwaukee Bucks werd het een makkelijke avond. Ze wonnen met 81-111 op het veld van de Chicago Bulls. Voor de Bulls is het de grootste thuisnederlaag in de playoffs in hun clubgeschiedenis. Grayson Allen werd topscorer bij de Bucks met 22 punten. De Bucks staan nu 2-1 voor.