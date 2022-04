🎥 Tatum brengt Boston op rand van volgende ronde in NBA play-offs, twee series zijn echte thrillers

Game 4 is een thriller geworden in twee reeds spannende series. Tatum behoedt Boston er voor dat het ook spannend is in zijn serie tegen Brooklyn. Boston staat nu 3-0 voor.

De volgende ronde wenkt voor de Celtics en dat heeft veel met Jayson Tatum te maken. De forward liet liefst 39 punten optekenen uit bij Brooklyn. Tatum maakte zo mee het verschil, Boston haalde het met 103-109, terwijl het ook al de vorige twee partijen gewonnen had. In het Oosten leidde ook Philadelphia in zijn serie na drie duels met 3-0, maar het is 3-1 geworden. Toronto klopte Philly met 110-102, Siakam maakte 34 punten. Dan de series in het Westen die bol staan van de spanning. Die tussen Minnesota en Memphis bijvoorbeeld. Karl-Anthony Towns (33 punten) en Desmond Bane (34 punten) verzorgden voor die respectievelijke teams de show in Game 4. Towns besliste de match van op de vrijworplijn. Minnesota won zo met 119-118 en komt langszij in de serie (2-2) tegen het tweede reekshoofd. Ook tussen het vierde en vijfde reekshoofd, Dallas en Utah, is alles nog mogelijk. Utah stond 1-2 achter na drie wedstrijden en moest thuis dus winnen. Gobert werd de held van Utah door met een dunk voor 100-99 te zorgen op elf seconden van het einde. Hierna werd niet meer gescoord. Ook 2-2 en spanning troef dus in deze serie.