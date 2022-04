🎥 De Denver Nuggets houden hun series in leven tegen de Golden State Warriors, de Phoenix Suns zien de New Orleans naast hun gelijk komen

De Denver Nuggets hebben in hun series tegen de Golden State Warriors de 4e wedstrijd kunnen winnen. De New Orleans Pelicans maakten het in hun series gelijk. De Miami Heat wonnen van de Atlanta Hawks en de Milwaukee Bucks wonnen dan weer van de Chicago Bulls.

Gisterenavond laat hebben de Denver Nuggets en de Golden State Warriors er een mooi kijkstuk van gemaakt. De Nuggets stonden bijna de hele wedstrijd voor, maar op het einde kwamen de Warriors toch nog ernaast. Dankzij onder meer een score van Nikola Jokic (in totaal 37 punten) en een driepunter van Bones Hyland met de assist van Jokic wonnen de Nuggets met 126-121. De Warriors staan nu 3-1 voor in hun series. De New Orleans Pelicans hebben in hun series tegen de Phoenix Suns de stand weer in evenwicht gebracht (2-2). De Pelicans stonden heel de tijd voor. In het 4e quarter werd het verschil groter. Brandon Ingram scoorde 30 punten. Jonas Valanciunas was goed voor 26 punten en 15 rebounds. De Suns moesten het nog altijd zonder Devin Booker doen. De uitslag: 118-103. De andere 2 wedstrijden waren minder spannend. De Milwaukee Bucks wonnen makkelijk met 95-119 op het veld van de Chicago Bulls. Daarmee staan de Bucks 3-1 voor. De Miami Heat hadden dan weer een makkelijke avond op het veld van de Atlanta Hawks: 86-110. De Heat staan 3-1 voor.