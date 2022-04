🎥 De Boston Celtics sweepen de Brooklyn Nets, Ja Morant Most Improved Player van het jaar

Aan het begin van het NBA-seizoen waren de Brooklyn Nets met Kevin Durant en Kyrie Irving een van de grote favorieten om de titel te pakken. Na vannacht weten we al dat de Nets dat niet zullen doen.

De Nets verloren ook hun 4e wedstrijd tegen de Boston Celtics met 112-116. Jayson Tatum maakte 29 punten en Marcus Smart zorgde voor 20 punten en deelde 11 assists uit. De Celtics verslaan de Nets dus met een sweep (4-0) en komen in de volgende ronde uit tegen de Milwaukee Bucks of de Chicago Bulls. De Bucks leiden met 3-1.

Voor de wedstrijd was er al commotie door Nets-speler Ben Simmons. Hij speelt al het hele seizoen niet. Dat zou komen door mentale problemen, zegt hij zelf. Maar dat is nooit officieel bevestigd. Voor de wedstrijd zou hij in principe zijn 1e wedstrijd van het seizoen spelen, maar op die beslissing werd teruggekomen. Hij speelde dus niet. Dat leidde tot veel commotie.

