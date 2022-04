Ploegmaat over Emma Meesseman na haar 1e oefenmatch: "Ze tilt de ploeg naar een hoger niveau"

Courtney Vandersloot heeft veel lof voor Emma Meesseman na de 1e oefenmatch van Meesseman bij Chicago Sky. Vandersloot en Meesseman zijn ploeggenotes bij dat WNBA-team. "Ik verwacht dat we dit seizoen geweldig basketbal zullen spelen", zegt Vandersloot.

"Emma tilt onze ploeg naar een hoger niveau", zegt Courtney Vandersloot in de Chicago Sun Times na de eerste oefenwedstrijd van Emma Meesseman voor Chicago Sky.

In die oefenmatch scoorde Meesseman 24 punten. Ook was ze goed voor 5 rebounds, 5 assists en 2 steals. Ondanks dat verloor Meesseman en co met 77-92 van de Dallas Wings.

TOPSPEELSTER

Bij Chicago ontbraken enkele speelsters waaronder Vandersloot. "Het zal eerst nog wennen worden voor ons om samen te spelen", gaat Vandersloot verder. "We hebben onze kampioenenploeg van vorig jaar kunnen behouden en daar is nu een topspeelster bijgekomen."

Vandersloot en Meesseman zijn niet alleen ploegmaats bij Chicago Sky. Ze zijn dat ook bij het Russische topteam Jekaterinenburg.