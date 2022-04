🎥 De Dallas Mavericks, de Phoenix Suns en de Philadelphia 76ers winnen elk hun 6e wedstrijd en mogen een ronde verder

De Dallas Mavericks, de Phoenix Suns en de Philadelphia 76ers hebben alledrie hun 6e wedstrijd in de 1e ronde van de NBA Playoffs gewonnen. Daarmee mogen ze elk naar de volgende ronde.

De Dallas Mavericks hadden het vannacht niet makkelijk tegen de Utah Jazz. Ze stonden 3 quarters lang bijna de hele tijd achter. Net voor het begin van het laatste quarter kwamen de Mavs voor. De Jazz bleef in de buurt, maar moest uiteindelijk toch de duimen leggen met 96-98. Luka Doncic en Jalen Brunson maakten allebei 24 punten en leidden de Mavs zo naar de volgende ronde.

Ook voor de Phoenix Suns was het niet makkelijk. Tegen de New Orleans Pelicans hadden ze het ook in hun 6e wedstrijd niet makkelijk. Devin Booker maakte voor de Suns sneller dan verwacht zijn terugkeer na zijn hamstringblessure, maar de grote man bij de Suns was Chris Paul met 33 punten en zonder een shot te missen. De eindstand was 109-115 en de Suns mogen zo dus naar de volgende ronde.

Voor de Philadelphia 76ers was het makkelijker om hun 6e wedstrijd te winnen en zo naar de volgende ronde te gaan. Bij de rust stond het nog nagenoeg gelijk, maar na de rust liepen de 76ers ervan weg: 97-132. Joel Embiid maakte 33 punten. James Harden scoorde 22 punten en deelde 15 assists uit.