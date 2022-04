Kangeroes Mechelen of Castor Braine pakt vanavond de titel bij de vrouwen in het basketbal

Vrijdagavond staat de beslissende wedstrijd tussen Kangeroes Mechelen en Castors Braine op het programma. Deze wedstrijd beslist over wie de landstitel op zijn conto mag schrijven.

Beide ploegen slaagden erin om hun wedstrijd op verplaatsing te winnen. Hierdoor staat het momenteel 1-1 in deze best of three serie. Castors Braine heeft het thuisvoordeel in deze beslissende partij, maar Kangeroes Mechelen mogelijks het mentale voordeel. Zij hebben namelijk al de beker gepakt door in de halve finale te winnen op het veld van Castors Braine en afgelopen dinsdag wonnen ze daar ook.

Voor Kangeroes Mechelen kan het de eerste titel worden in hun geschiedenis.