Telenet Giants Antwerp willen in de 'winning mood' blijven in Rotterdam

Telenet Giants Antwerp is aan een aantal sterke weken bezig. Deze lijn willen ze verder zetten in Rotterdam om zo het thuisvoordeel te kunnen claimen in de play-offs.

"Defensief hebben we de voorbije weken een stap voorwaarts gezet. Dat is belangrijk met het oog op de play-offs. Daar is de intensiteit nog hoger”, Vertelt Mwema aan Gazet van Antwerpen. “We moeten in eerste instantie in de winning mood blijven. Daarna zien we wel waar we eindigen en wie volgende week onze tegenstander is in de kwartfinales van de play-offs”, aldus Mwema.

Bij winst kunnen ze nog op de 4de plaats of zelfs de derde plaats eindigen en zo beginnen aan het play-offs met het thuisvoordeel. Alles hangt af van het resultaat van Bergen en van Leuven Bears. De Telenet Giants Antwerp moeten hopen op een uitschuiver van één van beide. Indien beide hun. wedstrijd verliezen is een derde plaats zelfs nog mogelijk.