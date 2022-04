De Memphis Grizzlies gaan verder in de play-offs in de NBA en komen uit tegen de titelfavoriet

De Memphis Grizzlies zijn aan een goede reeks bezig in de play-offs in de NBA. Ze versloegen de Minnosota Timberwolves en stoten zo door naar de tweede ronde.

De Memphis Grizzlies hebben een prima zaak gedaan in de play-offs in de NBA. Ze waren te sterk voor de Minnesota Timberwolves in de zesde wedstrijd. Het werd uiteindelijk 106-114. Dankzij deze overwinning sloten de Grizzlies de series af met 4-2 en kwalificeren ze zich voor de tweede ronde.

Daar komen ze uit tegen de Golden State Warriors. Eén van de favorieten voor de eindzege. Zij versloegen in de eerste ronde de Denver Nuggets in een 4-1 serie.