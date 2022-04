Kangoeroes Mechelen pakt de titel in het basketbal tegen Castors Braine

De eerste titel van de basketbalvrouwen van Kangoeroes Mechelen is een feit. In een erg spannende laatste wedstrijd in de play-offs trokken ze aan het langste eind.

Het stond 1-1 in de best of three series tussen Kangoeroes Mechelen en Castors Braine. Beide ploegen wonnen hun wedstrijd op verplaatsing en de laatste wedstrijd werd gespeeld op het veld van Castors Braine. Daar waar afgelopen dinsdag Kangeroes Mechelen nog de overwinning kon grijpen.

Het mentale voordeel was bij Kangoeroes Mechelen, maar Castors Braine was niet van plan om zonder slag of stoot zich gewonnen te geven. Het stond in het 4de quart op voorsprong, maar Kangoeroes Mechelen knokte terug. Zo pakten ze hun eerste titel in de geschiedenis met een 68-76 overwinning.

Zo pakt Kangoeroes Mechelen het de dubbel nadat het eerder op het seizoen ook de beker had gewonnen.