Leuven Bears pakt de 3de plaats in het eindklassement van de BNXT League en Telenet Giants Antwerpen is nipt 4de

Het was nog een spannende slotspeeldag in de BNXT League. Toch deden Leuven Bears en Telenet Giants Antwerp wat er van hen verwacht werd.

Leuven Bears kende geen probleem met Nederlandse Zwolle. Het won vlot met 57-82 en kon zo hun derde plek in het eindeklassement behouden. In de play-offs zullen ze uitkomen tegen Charleroi in een best of two series.

Telenet Antwerp Giants deed het prima zaak op de slotspeeldag. Ze wonnen in Rotterdam en konden zo de vierde plaats innemen van Bergen. Beide teams komen elkaar tegen in de play-offs en de Giants genieten daar van het thuisvoordeel.

Kangeroes Mechelen en Oostende krijgen nog even rust. Beide teams zijn rechtstreeks geplaats voor de volgende ronde van de play-offs.