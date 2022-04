Telenet Antwerp Giants heeft een nieuwe hoofdcoach op het oog

De Antwerp Giants kende een wisselvallig seizoen en wil hier voor komend seizoen verandering inbrengen door het aanstellen van een nieuwe trainer. Hij kent alvast de Belgische basketbalcompetitie heel goed.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Telenet Antwerp Giants een nieuwe hoofdcoach op het oog. Het zou gaan om de Kroaat Ivica Skelin. In het verleden was hij al actief in België als coach bij Pepinster en Leuven Bears en assistent bij Charleroi.

Zijn grootste successen kende hij in Nederland waar hij landskampioen werd en tweemaal de beker kon winnen. Momenteel is hij trainer bij het Poolse Twarde Pierniki Toruń waar hij nog een contract heeft tot het einde van het seizoen.