Kwartfinale play offs NBA gaan van start: wie knokt zich naar Conference Finals?

De eerste ronde van de Play Offs in de NBA is achter de rug. Op naar de kwartfinales, oftewel de halve finales in elke conference.

Oosten

Titelverdediger Milwaukee Bucks start zo dadelijk om 19u aan het eerste duel van deze nieuwe play off-ronde tegen de Boston Celtics. Dat wordt ook een duel tussen Giannis Antetokounmpo en Jayson Tatum. De Celtics begonnen maar middelmatig aan het seizoen maar na een sterke eindsprint werden ze nog 2e in de Eastern Conference. De Milwaukee Bucks werden dan weer derde.

In de andere wedstrijd in het oosten neemt Miami Heat het op tegen de Philadelphia 76'ers. Ook daar geen verrassingen in de eerste ronde: Miami won de Eastern Conference en de 76'ers werden vierde. Voor de 76'ers wordt het een moeilijke opgave door de blessure van Joel Embiid.

Westen

In het westen nemen de Memphis Grizzlies het vanavond nog op tegen de Golden State Warriors. De Grizzlies verzekerden zich eergisteren pas van de kwartfinale na een 4-2 zege tegen de Timberwolves maar moeten dus snel opnieuw aan de bak. De Golden State Warriors lieten al enkele keren zien dat ze een te duchten kandidaat zijn voor de NBA-titel.

De winnaar van de Western Conference, de Phoenix Suns, speelt dinsdagnacht tegen de Dallas Mavericks. Bij de Suns lijkt Devin Booker opnieuw fit te zijn. Gelukkig want zonder hem liep het maar stroef tegen de New Orleans Pelicans. De Mavericks hopen natuurlijk weer op wat Luka-magic van Luka Doncic.