🎥 Golden State - na een thriller - en Milwaukee nemen meteen het thuisvoordeel af in Conference Semifinals

De Conference Semifinals zijn begonnen in de NBA play-offs, met Golden State en Milwaukee die meteen het thuisvoordeel afnamen ten opzichte van hun tegenstanders.

Zowel in het Westen als in het Oosten is de matchup tussen het tweede en derde reekshoofd dus van start gegaan. Golden State trok naar Memphis, dat kon rekenen op het sterke duo Morant (34 punten) - Jackson Jr. (33 punten). De Warriors vingen dat op met 31 punten van invaller Jordan Poole en het als collectief goed te doen.

Het bleef spannend tot helemaal op het einde. Met een driepunter bracht Klay Thompson Golden State 116-117 voor met nog 36 seconden te gaan. De verdediging van Golden State deed de rest. Thompson kon zich zelfs twee gemiste vrijworpen permitteren. Er werd niet meer gescoord en Golden State ging met de zege aan de haal in Game 1.

Dat deed Milwaukee ook, en met overtuiging, op het terrein van Boston. Voor de Celtics hun eerste nederlaag in de play-offs, nadat ze hun vorige serie met 4-0 gewonnen hadden. Voor Milwaukee is het ondertussen hun vierde overwinning op rij in de play-offs. Het had steeds de controle in Boston en won met 89-101.