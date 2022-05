Kersvers Belgisch Speler van het Jaar Wen Mukubu denkt al aan een comeback

Wen Mukubu is al aan de betere hand. Meer zelfs: hij plant al een comeback. Dat liet hij via zijn vrouw weten toen hij tot Belgisch Speler van het Jaar verkozen werd.

Een paar weken geleden werd Wen Mukubu, speler van Kangoeroes Mechelen, opgenomen in het ziekenhuis. Hij moest zelfs naar intensieve zorg.

Daarvoor was Mukubu met zijn 38 jaar aan een sterk seizoen bezig. Dat werd afgelopen weekend beloond. Hij werd verkozen tot Belgisch Speler van het Jaar. Zijn vrouw Elena Bonacci en zoontje gingen de trofee ophalen.

"I'LL BE BACK"

Mukubu had een tekstje voorbereid: "Ik wil de club en ploegmaats bedanken. Een vooral coach Kristof Michiels. Ik ontvang deze trofee met veel trots en eer. Ik zie jullie volgend jaar terug. I'll be back."

Bonacci liet ook weten dat Mukubu de intensieve zorg heeft mogen verlaten en nu op een gewone kamer in het ziekenhuis zit.

Ook Michiels viel in de prijzen. Hij is Coach van het Jaar. De Belofte van het Jaar is Haris Bratanovic. Levi Randolph werd verkozen tot de MVP van de BNXT League.