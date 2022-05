Antwerp Giants zit met stevig probleem voor kwartfinale play-offs

Vanavond openen de Antwerp Giants tegen Bergen de kwartfinale van de Belgische play-offs in de BNXT League.

Vorig jaar gingen de Giants er tegen Bergen uit in de halve finale. Toen had de Waalse ploeg het thuisvoordeel. Dit jaar is de rol omgekeerd in de kwartfinales.

De voorbije weken spelen de Giants beter en beter. Of ze op het juiste moment weten te pieken moet deze week duidelijk worden.

Toch zitten de Giants met een stevig probleem. Als het tot drie wedstrijden komt, dan moet de beslissende partij op 7 mei gespeeld worden.

Al is de Lotto Arena die dag niet vrij. De Pro League wil van geen wijken weten om de match een dag later af te werken. Mogelijk wijken de Giants uit naar het Sportpaleis, of moeten ze hopen om Bergen met 2-0 uit te schakelen.