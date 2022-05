De Phoenix Suns winnen 1e wedstrijd tegen de Dallas Mavericks dankzij Devin Booker, ook de Miami Heat winnen

De Phoenix Suns hebben hun 1e wedstrijd in de 2e ronde gewonnen van de Dallas Mavericks. Ook de Miami Heat hebben hun 1e wedstrijd in de 2e ronde gewonnen. Zij wonnen van de Philadelphia 76ers.

Ook de Phoenix Suns en de Dallas Mavericks zijn begonnen aan de 2e ronde in de NBA Playoffs. De Suns stonden vanaf het begin van de wedstrijd voor en controleerden de wedstrijd nadien. Eindstand 121-114. Bij de Suns had Devin Booker 23 punten, 9 rebounds en 8 assists. Ook Deandre Ayton had een belangrijk aandeel met 25 punten. Bij de Mavs was Luka Doncic stert met 45 punten, 12 rebounds en 8 assists.

Voor de MIami Heat was het ook een makkelijke avond in hun 1e wedstrijd tegen de Philadelphia 76ers. Enkel net voor en net na de rust stonden de 76ers voor. Voor de rest kwamen de Heat nooit in de problemen en na een sterke 2e helft wonnen ze met 106-92. Bam Adebayo was goed voor 24 punten en 12 rebounds.