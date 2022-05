🎥 Boston en Memphis komen op gelijke hoogte in NBA play-offs, Antwerp en Leuven beginnen in België met zege

Play-offs zijn nu niet enkel in de NBA onderweg, maar ook in België. Boston en Memphis behaalden in de VS een belangrijke zege.

Dat zijn de tweede reekshoofden in beiden Conference, die met een nederlaag aan hun serie in de tweede ronde waren begonnen. Boston zette orde op zaken dankzij de tandem Jaylen Brown - Jayson Tatum. Met hun tweetjes waren zij goed voor 59 punten. Dat zette Boston op weg om Milwaukee deze keer te verslaan met 109-86: 1-1 dus in de serie. Dat is ook de tussenstand na twee wedstrijden tussen Memphis en Golden State. Met bij Memphis vooral Ja Morant die de handschoen opnam. Nooit eerder scoorde hij meer in de play-offs: Morant liet liefst 47 punten optekenen. Vooral in het vierde kwart had Golden State het niet onder de markt met hem en zo kon Memphis de overwinning veiligstellen: 106-101. Ook in België zijn de play-offs dus begonnen, met de kwartfinales. Antwerp en Leuven pakten op eigen terrein meteen uit met klinkende zeges. Bergen kreeg in Antwerpen een nederlaag met dertig punten verschil om de oren: 111-79. Leuven rekende af met Charleroi met 80-63.