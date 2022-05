🎥 Sterke Dončić ziet Phoenix in vierde kwart afstand nemen en ook Miami staat 2-0 voor

Het was rekenen op een sterke Luka Dončić voor Dallas om Phoenix te bedwingen. Dončić was op de afspraak, maar Phoenix liep net als Miami 2-0 uit in zijn serie.

Met zijn 35 punten deed Luka Dončić er alles aan om met Dallas langszij te komen in de serie tegen topreekshoofd Phoenix, na het verliezen van de eerste wedstrijd. Het bleek echter niet genoeg. Bij aanvang van het vierde kwart stond Phoenix zes punten voor en het liep nadien nog eens veertien punten uit, door in de laatste twaalf minuten veertig punten te scoren. Eindstand: 129-109. Een duidelijke score en die kwam ook op het bord in Miami. Nochtans verraste guard Tyrese Maxey van Philadelphia aangenaam door het scoren van 34 punten. Er waren echter maar drie Philadelphia-spelers die geregeld voor een score zorgden, terwijl Miami als collectief beter uit de verf kwam. Ook in deze serie staat het dus 2-0. Miami versloeg Philadelphia in Game 2 met 119-103.