Charleroi en Bergen dwingen een beslissende 3e wedstrijd af

Gisterenavond hebben Spirou Charleroi en Bergen een 3e wedstrijd afgedwongen in de Belgische nationale play-offs in de BNXT League. Charleroi won tegen de Leuven Bears. Bergen tegen de Antwerp Giants.

In de BNXT League zijn ze sinds deze week bezig aan de play-offs. Gisterenavond waren er enkele wedstrijden voor de nationale play-offs.

De Leuven Bears stonden 1-0 voor tegen Spirou Charleroi. Bij verlies van Charleroi, zouden zij naar de BNXT play-offs doorverwezen worden. Charleroi won met 73-66. Vooral dankzij een sterke Jito Kok. Hij maakte 20 punten en plukte 11 rebounds.

Ook in de andere kwartfinale in België kon Bergen een 3e wedstrijd uit de brand slepen. Ze wonnen met 77-73 van de Antwerp Giants. Bergen won na een sterke collectieve prestatie. Ook mogen de 10 assists van Muhamed Pasalic niet vergeten worden.

In Nederland is er wel al een 1e halve finalist bekend. De Landstede Hammers wonnen ook hun 2e wedstrijd tegen Feyenoord. Deze keer met 71-81. In de halve finales ontmoet Landstede Leiden. Feyenoord gaat naar de BNXT Play-offs en neemt het daarin op tegen Basketbal Academie Limburg of Yoast United.

In de 4e wedstrijd gisterenavond won Donar Groningen van Aris Leeuwarden met 62-99. Zo herpakten ze zich na hun thuisnederlaag en zetten ze de stand op 1-1.